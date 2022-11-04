الجمعة, 04-نوفمبر-2022 الساعة: 05:35 م - آخر تحديث: 05:27 م (27: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لماذا تغيب (سورية الصامدة) و(اليمن المقاوم) عن القمة العربية في الجزائر
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
الإدارة الفاعلة.. هل مازالت تمثّل طموحاً مبكراً؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أكدت وزارة الخارجية، أن أمريكا لا تريد وقف العدوان ويتضح ذلك من خلال تصريحاتها وانتقاداتها لمن يقوم بالدفاع عن نفسه، ومن خلال انحيازها الدائم للحرب وإجراءاتها مثل العدوان والحصار واحتلال الأراضي اليمنية

وزارة الخارجية: أمريكا لا تريد السلام في اليمن

المؤتمرنت -
وزارة الخارجية: أمريكا لا تريد السلام في اليمن
أعربت وزارة الخارجية، عن استغرابها من ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية حرصها على تحقيق السلام في اليمن، في حين أنها من تقف وراء معاناة الشعب اليمني.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذا الادعاء يأتي في سياق محاولتها التغطية على موقفها المعيق للسلام.

وأشارت إلى أن اليمنيين يحاصرون ويجوعون ويقتلون يومياً بسلاح وبضوء أخضر أمريكي.

ولفت البيان إلى أن أمريكا لا تريد وقف العدوان ويتضح ذلك من خلال تصريحاتها وانتقاداتها لمن يقوم بالدفاع عن نفسه، ومن خلال انحيازها الدائم للحرب وإجراءاتها مثل العدوان والحصار واحتلال الأراضي اليمنية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول حرق المراحل بهدف إعاقة أي جهود صادقة لتحقيق السلام المستدام.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة شرق نابلس
اقتصاد: الذهب يستعيد بريقه مع تراجع الدولار
علوم وتقنية: إلى أي أمراض تشير الدموع؟
علوم وتقنية: فوائد شاي الزعتر
رياضة: يونايتد يهزم سوسييداد وموناكو يتأهل
عربي ودولي: كوريا تطلق 3 صواريخ باتجاه مياه اليابان
فنون ومنوعات: شيرين عبدالوهاب تُغادر المستشفى
علوم وتقنية: دراسة تكشف أهمية تناول اللوز
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
مجتمع مدني: تحذير طبي إلى عشاق القهوة الصباحية
أخبار: 67 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
محافظات: إتلاف 53 طناً مواد غذائية وأدوية بالأمانة
رياضة: باريس يعبر يوفنتوس وميلان يصعد للثاني
اقتصاد: بنك إنجلترا يقر أكبر زيادة في 33 عاماً
عربي ودولي: اتفاق لوقف إطلاق النار في أثيوبيا
أخبار: عودة 14 صياداً كانوا محتجزين لدى المرتزقة
أخبار: أجواء باردة في 9 محافظات وتحذير من اضطراب البحر
رياضة: ريال مدريد يتصدر بخماسية في سيلتك
محافظات: تفتيش مخازن للمواد الغذائية في حجة
أخبار: حجم القرص 50 جرام .. خفض اسعار الخبز والروتي
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل المارعي
عربي ودولي: استقالة رئيسة الوزراء الدنماركية
أخبار: صيانة اسطوانات الغاز المنزلي على طاولة البرلمان
أخبار: خسوف مرتقب للقمر الثلاثاء المقبل
أخبار: أجواء باردة في 10 محافظات يمنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022