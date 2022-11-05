المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة

أفادت شركة النفط اليمنية، اليوم، بأن تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش في جيبوتي.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي وإمعاناً منه في الحصار، احتجز سفينة الديزل "سوبرانو سيرين" ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش.



وطالب المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالضغط على تحالف العدوان ومنعه من القرصنة على سفن المشتقات النفطية.



وأكد المتوكل أن الأمم المتحدة شريك لتحالف العدوان في القرصنة على سفن الوقود، كونها هي التي توجه السفن بالتحرك إلى نقطة الاحتجاز ومكان القرصنة.

