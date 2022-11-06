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الأمين العام المساعد للمؤتمر: يجب استلهام تضحيات المناضلين لطرد المحتلين الجدد

رأس الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، اجتماعاً تنظيمياً صباح اليوم لقيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.



ونقل الأمين العام المساعد لقيادة الفرع تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، وإشادته بمواقفهم وثباتهم والتفافهم حول تنظيمهم وقيادته، مؤكداً أن قيادة المؤتمر بجامعة صنعاء كانت وستظل نموذجاً لحملة الفكر التنويري والمعرفي الذي يقدم المصلحة الوطنية على ما عداها من المصالح الضيقة.



واستعرض الأمين العام المساعد أخر المستجدات مجدداً مواقف المؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن الوطن وثوابته ومقاومة العدوان والمحتلين الجدد.



وقال الشريف: إننا في شهر نوفمبر وهو الشهر الذي تحقق فيه الاستقلال وطرد المحتل البريطاني عن جنوب الوطن في الثلاثين من نوفمبر 1967م، واليوم نحن بحاجه إلى استلهام دروس النضال الوطني ضد المحتلين والغزاة الجدد والدفاع عن وحدتنا وسيادتنا واستقلالنا حتى طرد آخر جندي أجنبي موجود على أي شبر من تراب اليمن.



وفي الجانب التنظيمي، أكد الأمين العام المساعد أهمية استيعاب المتغيرات التي يمر بها الوطن وكذا التنظيم والعمل وفقاً لخطة تنظيمية تناسب هذه الأوضاع وبما يكفل تنشيط وتطوير الأداء التنظيمي لفرع المؤتمر بالجامعة ويجعله قادراً على تجسيد مواقف المؤتمر الوطنية، وفي الوقت نفسه ملتزماً بالنظم واللوائح الداخلية المنبثقة من النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام.



كما استعرض الاجتماع تقريراً عما تم انجازه خلال الفترة الماضية، وقدمت العديد من الملاحظات على التقرير.



وناقش الاجتماع عدداً من القضايا واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.



حضر الاجتماع علي العنسي رئيس الدائرة التنظيمية، وخالد الفقيه رئيس دائرة العلاقات العامة والسكرتارية،و ناجي القوسي القائم بأعمال دائرة الشباب والطلاب، وأعضاء الدائرة التنظيمية.