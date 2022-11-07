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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد يتوقع أجواء باردة وجافة على 5 محافظات

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع أجواء باردة وجافة على 5 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة وجافة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع وإب والمناطق الصحراوية.

وحسب المركز من المتوقع أيضاً رياح معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح ما بين 15-25 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 درجات في ذمار، 6.2 في عمران، 7.3 في صنعاء، 9.4 في السدة.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، ونصح بأخذ الاحتياطات اللازمة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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