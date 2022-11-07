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أخبار
المؤتمر نت -

دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات دور الـ16

المؤتمرنت -
دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات دور الـ16
ينتظر عشاق الكرة حول العالم، بكل شغف، قرعة منافسات دور الستة عشر من النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، والتي ستقام اليوم الاثنين.


وتقام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة الاثنين 7 نوفمبر، في مدينة نيون بسويسرا، وتذاع على القناة الرسمية للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" على موقع "يوتيوب"، وأيضا على قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة.

ونجح 16 فريقا فى حسم التأهل لمنافسات الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعدما تخطت العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز مرحلة المجموعات.

قرعة دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

وتأهلت 8 أندية في صدارة المجموعات وهى: نابولى، بورتو، بايرن ميونخ، توتنهام هوتسبير، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتى وبنفيكا، فيما تواجد فى الوصافة 8 أخرى وهى: ليفربول، كلوب بروج، إنتر ميلان، آينتراخت فرانكفورت، ميلان، لايبزيج، بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان.

قرعة دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يتم تقسيم الأندية المتأهلة لثمن النهائي الأوروبي إلى مستويين الأول يضم متصدري المجموعات والثاني يضم أصحاب الوصافة.

وتنص لوائح البطولة على ألا يلتقي فريقان من نفس البلد، ولن تشهد أى مواجهات بين فريقين قد سبق وتقابلا فى مرحلة المجموعات.

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن نهائى دوري أبطال أوروبا، في شهر فبراير ومارس من العام المقبل، حيث ستكون مواجهات الذهاب أيام 14، 15، 21، و22 فبراير، ثم العودة أيام 7، 8، 14، و15 مارس من العام المقبل 2023.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وستكون قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي بدوري الأبطال يوم 17 مارس 2023، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي أيام 11/12 و18/19 أبريل من العام المقبل، فيما تقام مواجهات الدور نصف النهائي ذهابا وإياب أيام 9/10 و16/17 مايو، على أن تكون المباراة النهائية يوم 10 يونيو 2023.


مواعيد الأدوار الإقصائية فى دوري أبطال أوروبا

وتأتي مواعيد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي: 17 مارس 2023

مباريات الدور ربع النهائي: 11/12 و18/19 أبريل 2023

مباريات الدور نصف النهائي: 9/10 و 16/17 مايو 2023

المباراة النهائية: 10 يونيو 2023





قرعة دوري أبطال أوروبا

ومن الممكن أن تسفر قرعة دور الستة عشر بمسابقة تشامبيونزليج عن مواجهات من العيار الثقيل أبرزها ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح الذى سيلاقى أحد الأندية المتأهلة في الصدارة ومنهم بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسبانى.

كما سيواجه فريق باريس سان جيرمان الذى تأهل في المستوى الثانى، أحد أندية المستوى الأول ومن أبرزهم ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، وتشيلسي الإنجليزى.








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