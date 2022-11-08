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المؤتمر نت - شأن احتجاز المستشفى جثامين المتوفين على خلفية مطالبات مالية، متجاوزا بذلك معايير الكرامة الإنسانية

إغلاق مستشفى يوني ماكس على خلفية جثامين الوفيات

المؤتمرنت -
إغلاق مستشفى يوني ماكس على خلفية جثامين الوفيات
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة، مؤكدة وجوب إعلاء قيم وأخلاق مهنة الطب من قبل المؤسسات الطبية العامة والخاصة.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أنه تم إغلاق مستشفى يوني ماكس بالأمانة بناء على البلاغات بشأن خروج إدارته عن القيم الأخلاقية لمهنة الطب إلى الأسلوب التجاري المحض في التعامل مع ذوي جثامين المتوفين.

وأشار المصدر إلى أن القرارات جاءت بناء على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الوزارة والمكونة من وكيلي قطاعي الوزارة لشئون السكان والطب العلاجي ومدير عام مكتب الصحة بأمانة العاصمة، بشأن احتجاز المستشفى جثامين المتوفين على خلفية مطالبات مالية، متجاوزا بذلك معايير الكرامة الإنسانية الواجب اتباعها وأخلاقيات مهنة الطب التي تعلو على أي اعتبار .

وأضاف أن الوزارة أحالت إدارة المستشفى إلى المجلس التأديبي بشكل فوري، وملفات جثامين المتوفين إلى المجلس الطبي للتحقيق عن كل حالة، وتم إغلاق المستشفى حتى استكمال إجراءات التحقيقات بعد إحالة القضية إلى مكتب النائب العام.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شدد المصدر على وجوب إعلاء قيم وأخلاق مهنة الطب من قبل المؤسسات الطبية العامة والخاصة، وأن تسهم بفعالية في تعزيز حالة الصمود الوطني وتجاوز تبعات الحصار القاسي على الشعب اليمني.









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