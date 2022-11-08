المؤتمرنت -

قياس درجة الحرارة في 4 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى بارد نسبياً في عدد من المحافظات خلال الليل والصباح الباكر خلال الـ 24 ساعة القادمة .



وأفاد المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء .



ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات شبوة، أبين لحج، إب، الضالع وجنوب حضرموت وغرب الجوف، و يكون أيضاً بارداً نسبياً في أجزاء من المناطق الصحراوية.



وأشار إلى رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.



وذكر المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار : 5.5 ، عمران : 6.4 ، صنعاء : 7.8 ، صعدة : 7.9 درجات.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المزارعين إلى الحذر من الأجواء الباردة وحماية محاصيلهم الزراعية .



كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر.

