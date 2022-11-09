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المؤتمر نت - مادة تبغ "الحوت" المحظور استيرادها وتداولها لاحتوائها على مواد مسرطنة.

ضبط 1900 عبوة تبغ مسرطن بأمانة العاصمة

المؤتمرنت -
ضبط 1900 عبوة تبغ مسرطن بأمانة العاصمة
ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمديرية معين في أمانة العاصمة، كمية من مادة تبغ "الحوت" المحظور استيرادها وتداولها لاحتوائها على مواد مسرطنة.

وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمديرية معين السفياني أن فرق الرقابة الميدانية التابعة للمكتب ضبطت ألفاً و٩٠٠ عبوة من تبغ "الحوت" من بعض أسواق المديرية، وقامت بتحريزها.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار السفياني إلى أنه تم خلال الخمسة الأيام الماضية، تحرير محاضر ضبط لـ ٣٨ مخالفة تموينية، شملت رفع الأسعار وعدم إشهارها، كما تم توزيع تعاميم بأسعار وأوزان الرغيف على الأفران والمخابز بحسب قرار وزارة الصناعة والتجارة.








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