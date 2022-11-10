المؤتمرنت -

توقعات الأرصاد الجوية خلال 24 ساعة قادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة، في 9 محافظات، ورياحاً نشطة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات البيضاء، ذمار، عمران ، صنعاء وصعدة، والمناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب والضالع.



وأشار إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمقدار يتراوح من 1 إلى 2 درجة مئوية.



ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15 ـ 25 عقدة مع هبات تصل إلى 35 عقدة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 6 درجات مئوية في ذمار، 7.4 في عمران، 7.6 في صنعاء، 9 في السدة.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.