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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى

أمين عام المؤتمر يواسي آل حازب

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يواسي آل حازب
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ محمد صالح صالح ناصرحازب، واخوانه، وكافة آل حازب بعزلة بني جيش بمديرية السود محافظة عمران، وذلك بوفاة الشيخ/ صالح صالح ناصرحازب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنظال الوطني وخدمه المجتمع.

وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون"








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