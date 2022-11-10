المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز سفينتي ديزل

أفادت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينتي ديزل ومنعهما من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعهما للتفتيش في جيبوتي.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما يزال يمارس القرصنة على سفن الوقود التي تحمل طابعا إنسانيا، حيث احتجز سفينتي ديزل "فوس إنيرجي" و"برنسيس حليمة" رغم خضوعهما للتفتيش القسري في جيبوتي.



وأشار المتوكل إلى أنه باحتجاز سفينتي الديزل ارتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى 3 سفن محملة بمادة الديزل.



ولفت إلى أن القرصنة والممارسات التعسفية على سفن الوقود من قبل تحالف العدوان وشريكته الأمم المتحدة التي توجه السفن بالسير إلى مكان الاحتجاز، تهدف الى تضييق الخناق على الشعب اليمني وزيادة معاناته.