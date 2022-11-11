المؤتمرنت -

أجواء باردة متوقعة في 9 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة في تسع محافظات وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، ومرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع و إب.



وأشار إلى احتمال انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين مئوية عما تم تسجيله اليوم، ومع ذلك تبقى أعلى من معدلاتها السنوية.



وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15-27 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : عمران : 5.5، ذمار : 5.8، صنعاء : 6.0، السدة : 8.5، إب : 10.7 درجات.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.

