المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل النجار

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ / مجاهد يحيى حسين صالح النجار، واخوانه، وكافة آل النجار بمديرية عمران محافظة عمران، وذلك بوفاة الشيخ/ يحيى حسين صالح عوض النجار، احدالشخصيات والقيادات المؤتمرية البارزة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الأليم.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”

