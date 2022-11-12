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الدكتور لبوزة يعزي القيادي المؤتمري مشعل الردفاني بوفاة والدته

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة إلى عضو اللجنة الدائمة -نائب رئيس فرع المؤتمر في محافظة لحج

مشعل محمد عبدالله الردفاني في وفاة والدته الفاضلة.



وفي برقية العزاء ، عبّر نائب رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنها فسيح جنانه.. وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..



" إنا لله وإنا إليه راجعون"