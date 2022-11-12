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المؤتمر نت - تمكن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، من اكتشاف وتجميع الف و666 من مخلفات الحرب، خلال شهر أكتوبر الماضي

مركز الألغام: اكتشاف وتجميع 1666 من مخلفات الحرب

المؤتمرنت -
مركز الألغام: اكتشاف وتجميع 1666 من مخلفات الحرب
تمكن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، من اكتشاف وتجميع الف و666 من مخلفات الحرب، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح المركز في تقرير له اليوم، أن تلك المخلفات تضمنت 308 ألغام مضادة للدبابات، و15 مواد متفجرة، وتسع عبوات ناسفة، وألف و330 قذيفة متنوعة.

وذكر أن المركز بدأ بتنفيذ مسح غير تقني (أولي) في ثلاث مديريات في محافظة البيضاء، حيث تم تحديد 36 منطقة ملوثة بمخلفات الحرب بمساحة 670 ألف متر مربع.. مبينا أنه تم التأشير على مساحة 171 ألف متر مربع كحقول ملغمة.

وأكد التقرير أن فرق المركز التنفيذي في محافظة الحديدة طهرت مساحة 142 ألفا و728 متر مربع من مخلفات الحرب.

ولفت المركز، إلى أن عدد المستفيدين من أنشطة التوعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحروب بلغ 88 ألفا و755 من المواطنين والنازحين والأطفال في 11 مديرية بثلاث محافظات.








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