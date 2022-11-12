المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل باكر

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / محمد محمد احمد باكر، وإخوانه، وكافة آل باكر بمديرية عمران محافظة عمران، وذلك في وفاة والده الشيخ / محمد احمد باكر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

