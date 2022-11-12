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المؤتمر نت - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أهمية تضافر الجهود الحكومة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لزيادة حجم الدعم المقدم لقطاع الرعاية الاجتماعية للتخفيف من معاناة الفقراء

بن حبتور يؤكد على أهمية دعم قطاع الرعاية الاجتماعية

المؤتمرنت -
بن حبتور يؤكد على أهمية دعم قطاع الرعاية الاجتماعية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أهمية تضافر الجهود الحكومة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لزيادة حجم الدعم المقدم لقطاع الرعاية الاجتماعية للتخفيف من معاناة الفقراء والتركيز في هذا الجانب على المشاريع المدرة للدخل.

ونوه رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية علي عبدالله جران، بنشاط الوزارة ومستوى تنفيذ المهام الموكلة بالوزارة والجهات التابعة لها.

واستمع رئيس الوزراء، من الوكيل جران، إلى إيضاح عن أبرز المهام والأنشطة التي سينفذها قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة للعام ١٤٤٤هـ، علاوة على ما تم إنجازه من مشاريع خلال العام الماضي في هذا المجال الحيوي المتصل بشريحة واسعة من المجتمع.

وأشار جران إلى أهمية دعم الحكومة والمنظمات الإنسانية لمشاريع الرعاية الاجتماعية والتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة المتضررة جراء العدوان.








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