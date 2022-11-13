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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

تحذير للمزارعين.. أجواء باردة في 9 محافظات

المؤتمرنت -
تحذير للمزارعين.. أجواء باردة في 9 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وفي مرتفعات محافظات أبين، لحج، الضالع وإب.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق الصحراوية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين 15-27 عقدة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.5 في ذمار، 5.4 في عمران، 6.2 في صنعاء، 8.5 في إب ، و8.5 في السدة.

ونبه المركـز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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