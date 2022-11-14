المؤتمرنت -

الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة واضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً بارداً إلى شديد البرودة على 5 محافظات، وبارداً نسبياً في محافظات أخرى خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في مناطق بمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.



ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات شبوة، أبين، لحج، إب، الضالع، جنوب حضرموت، وغرب الجوف، وأجزاء من المناطق الصحراوية.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها 26 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 5 في ذمار، 5.6 في صنعاء، 7.8 في عمران، 8 في السدة، 9 في إب.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، والمسافرين إلى تلك المحافظات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.



ودعا المزارعين إلى الحذر من الأجواء الباردة والشديدة البرودة وحماية محاصيلهم الزراعية.



كما نبه المركز الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.