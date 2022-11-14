المؤتمرنت -

إتلاف 5 أطنان من الأدوية والمطهرات البيطرية

أتلفت الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري التابعة لوزارة الزراعة الري، اليوم، خمسة أطنان من الأدوية والمطهرات البيطرية لعدم مطابقتها للمواصفات.



وأوضح مدير الصحة الحيوانية الدكتور أحمد القداري أن الكمية التي تم إتلافها تشمل أدوية ومطهرات بيطرية تم ضبطها من قبل اللجان المكلفة من الإدارة ضمن إجراءات الرقابة والإشراف على منشآت الصحة الحيوانية للتأكد من مدى التزامها بالشروط والمعايير والضوابط الفنية.



وأشار إلى أنه تم إتلاف كمية الأدوية بمشاركة النيابة العامة وصحة البيئة، بعد فحصها مخبريا من قبل فريق متخصص من المحاجر البيطرية.