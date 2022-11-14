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المؤتمر نت - أكد وزير النقل، عبد الوهاب الدرة، أن هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية لأول مرة مساء اليوم، منذ إغلاق المطار في العام 2016م، يؤكد

الدّرة: هبوط طائرة اليمنية في مطار صنعاء ليلاً يؤكد جهوزيته التشغيلية والفنية

المؤتمرنت -
الدّرة: هبوط طائرة اليمنية في مطار صنعاء ليلاً يؤكد جهوزيته التشغيلية والفنية
أكد وزير النقل، عبد الوهاب الدرة، أن هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية لأول مرة مساء اليوم، منذ إغلاق المطار في العام 2016م، يؤكد جهوزية مطار صنعاء التشغيلية والفنية والمهنية على مدار الساعة.

حيث وصلت الطائرة قادمة من مطار الملكة علياء الأردني، وعلى متنها 280 راكباً.

وأوضح الوزير الدرة أن طائرة الخطوط الجوية اليمنية 330 تلقت كافة الخدمات الأرضية والملاحية الجوية في مطار صنعاء الدولي، بما فيها منظومة الإضاءة الليلية، وتم تجهيزه بمهنية عالية، وفي وقت وجيز من قبِل كادر يمني فني مهني تابع لهيئة الطيران المدني والأرصاد.

وأعرب عن شكره للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتنفيذ الخطة التطويرية لمطار صنعاء الدولي بعد تعرّضه لقصف العدوان لعدة مرات.. لافتاً أن الخطة تأتي استعداداً لاستقبال الرحلات من الوجهات المختلفة لخدمة المواطنين المسافرين لعدة دول.

وأفاد الوزير الدرة بأن الخطة شملت إعادة تأهيل حقل الطيران وصيانة المدرج وإنارته، بحيث تتمكّن الرحلات الليلية من الهبوط والإقلاع.








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