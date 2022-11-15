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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، ورياحاً نشطة تعمل على اضطراب البحر في مدخل باب المندب وغرب خليج عدن، وجنوب البحر الأحمر

شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس

المؤتمرنت -
شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، ورياحاً نشطة تعمل على اضطراب البحر في مدخل باب المندب وغرب خليج عدن، وجنوب البحر الأحمر.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة قد تتراوح ما بين 2 ـ 8 درجات مئوية.

وحسب المركز من المحتمل أن تكون الأجواء باردة في المناطق المرتفعة من محافظات شبوة، أبين، لحج، إب، الضالع، جنوب مأرب وغرب الجوف.

ومن المتوقع أيضاً هبوب رياح نشطة إلى قوية تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وحذر المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد وحماية المحاصيل الزراعية.

ونبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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