المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل المحمدي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / عبدالله محمد المحمدي، والى اولاد الفقيد وكافة افراد الاسرة في عزلة بني محمد مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، وذلك بوفاة الشيخ/ عبدالسلام محمد المحمدي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.





وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

