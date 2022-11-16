المؤتمرنت - جميل الجعدبي -

كأس العالم .. أرقام وبيانات ( جدول زمني -1 )

يعد كأس العالم أهم مسابقة رياضة كرة القدم تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم كل أربع سنوات منذ عام 1930، ما عدا بطولتي عام 1942 و1946 اللتين ألغيتا بسبب الحرب العالمية الثانية.

يشارك في النظام الحالي للبطولة 32 منتخبا وطنيا، منذ 1998، مقسمين على ثماني مجموعات، يتنافسون للظفر بلقب البطولة لشهر كامل على ملاعب البلد المستضيف. تتأهل هذه المنتخبات إلى البطولة عن طريق نظام للتصفيات يقام على مدى ثلاث سنوات.

بطولة كأس العالم من أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة على مستوى العالم



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