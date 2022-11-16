المؤتمرنت -

الأرصاد يدعو لأخذ الحيطة للوقاية من الطقس البارد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة في 9 محافظات، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات البيضاء، ذمار، عمران، صنعاء وصعدة والمناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب والضالع.



وأشار إلى احتمال ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى بمقدار يتراوح من درجة إلى درجتين مئويتين.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 17-27 عقدة مع هبات تصل إلى 37 عقدة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في صنعاء 4.8، ذمار 5 ، عمران 6.6، السدة 9.5 ، إب 9.5 درجات مئوية.



ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد.



وحث المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.