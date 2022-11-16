المؤتمرنت -

الراعي متفقدا مشاريع خدمية: الشعب اليمني سينتصر في كافة الميادين

أكد رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي أن الشعب اليمني سينتصر في كافة الميادين والمجالات بهمة رجاله الشرفاء والمخلصين وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



جاء ذلك خلال تفقده ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، وأمين العاصمة حمود عباد، اليوم، سير تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بأمانة العاصمة بتكلفة 567 مليون ريال بتمويل محلي.



حيث اطلع الراعي ومقبولي وعباد، على سير العمل بمشروع إعادة ترميم وتأهيل عدد من الشوارع بمديرية التحرير التي تنفذها الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة بالأمانة بتكلفة 212 مليون ريال.



واستمعوا من وكيل قطاع الأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي ونائب مدير الوحدة التنفيذية المهندس رضوان العمري، إلى شرح حول طبيعة الأعمال التي تشمل تنفيذ طبقة إسفلتية للمقاطع المتضررة في شوارع الزراعة، وبنك الدم والإذاعة، و26، وبنسبة إنجاز 93 بالمائة.



إلى ذلك تفقد رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الوزراء وأمين العاصمة، مشروع إعادة تأهيل وترميم وصيانة شارع المطار بمديرية بني الحارث ابتداء من أمام المطار إلى جولة الساعة في الحصبة بمديرية الثورة، بتكلفة 355 مليون ريال.



وخلال الزيارة أشاد رئيس مجلس النواب بالجهود المبذولة في تنفيذ مشاريع الصيانة والترميم وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية والفرعية بأمانة العاصمة للارتقاء بالخدمات العامة وتحسين مظهر العاصمة.



وحث على مضاعفة الجهود وسرعة إنجاز مشاريع الصيانة والترميم وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية.



وأشار الراعي إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن بسبب تداعيات العدوان والحصار وشحة الإمكانيات إلا أن هذه الإنجازات تمثل صورة من صور الصمود في وجه العدوان، ورسائل لتحالف العدوان ومرتزقته الذين ينهبون عائدات الثروة اليمنية من النفط والغاز وغيره، ويحرمون الشعب الاستفادة من تلك العائدات في تحسين الخدمات وصرف مرتبات الموظفين.



وأكد أن الشعب اليمني سينتصر في كافة الميادين والمجالات بهمة رجاله الشرفاء والمخلصين وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



ولفت إلى أن هناك مشاريع يتم تنفيذها بمبادرات مجتمعية وجهود ذاتية لشق الطرق في المناطق الوعرة وقمم الجبال والتي تجسد عظمة وعزيمة وصمود الشعب اليمني الحر.



بدوره استعرض أمين العاصمة المشاريع والأعمال التي تنفذها وتمولها أمانة العاصمة في مجال صيانة وسفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية والأنفاق والجسور، فضلاً عن مشاريع المياه والصرف الصحي والتربية والصحة والنظافة وغيرها.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد رافقهم الأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، ومدير مديرية التحرير ناجي الشيعاني، وعدد من القائمين على تنفيذ المشاريع.

