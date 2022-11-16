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المؤتمر نت - استبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حدوث مفاجئات في الفوز بلقب كأس العالم، مبدياً

ميسي: مجموعات كأس العالم ليست سهلة

المؤتمرنت -
ميسي: مجموعات كأس العالم ليست سهلة
استبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حدوث مفاجئات في الفوز بلقب كأس العالم، مبدياً حذره بشأن حظوظ منتخب بلاده باللقب، وذلك قبل أيام معدودة على قيادته لأبطال 1978 و1986 في مونديال قطر الذي ينطلق الأحد المقبل.

وفي حديث أجراه مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، قال ميسي: "نحن متحمسون جدا.. لدينا مجموعة جيدة جدا ومتلهفة للغاية.. لكننا نفكر بالسير خطوة خطوة.. نعلم بأن مجموعات كأس العالم ليست سهلة".

وبعدما فوت عليه فرصة رفع الكأس المرموقة للمرة الأولى في مسيرته عام 2014 بالخسارة في النهائي أمام ألمانيا، يُمني ميسي النفس بأن تكون مشاركته المونديالية الأخيرة مكللة بالنجاح، لكي يضيف إلى رصيده اللقب الوحيد الذي يغيب عن خزائنه.

وستلعب الأرجنتين في المجموعة الثالثة حيث تبدأ مشوارها يوم الثلاثاء بمواجهة السعودية، قبل لقاء المكسيك وبولندا في 26 و30 من الشهر الحالي.

ويخوض رجال المدرب ليونيل سكالوني مباراة تحضيرية أخيرة غدا، الأربعاء، ضد الإمارات في أبو ظبي قبل التوجه إلى الدوحة.

وعبر ميسي عن أمله في أن يبدأ كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة لأن ذلك سيسمح له بمواجهة كل ما ينتظره بعد ذلك.. مشيدا بالصلابة التي وصل إليها المنتخب بقيادة سكالوني والتي تعززت من خلال الفوز بلقب كوبا أمريكا العام الماضي.

وقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني سابقا: "إنه كلما لعبنا وكلما أمضينا المزيد من الوقت في أرض الملعب، كلما ازدادت معرفتنا بعضنا البعض.. نعرف خصائص بعضنا ونعرف ما هو الأفضل لكل لحظة".

واستبعد ابن الـ35 عاما أن تحصل مفاجأة كبرى في ما يخص هوية الفائز باللقب العالمي.. قائلاً: "كلما تحدثنا عن المرشحين، نتحدث دائما عن الفرق ذاتها.. إذا أردتم أن نعطي الأفضلية (في القدرة على الفوز) لبعض المنتخبات، فأعتقد أن البرازيل، فرنسا وإنجلترا تتقدم بعض الشيء على المنتخبات المرشحة الأخرى".

من جهة أخرى، أوضح ميسي أنه تأقلم تماما مع الحياة في باريس بعد موسم أول صعب في العاصمة الفرنسية، وأنه "بعد هذه العملية (التأقلم) التي استمرت لعام وهي فترة طويلة، أنا اليوم سعيد حيث أعيش بصحبة عائلتي ونستمتع بوقتنا في باريس".

وكان ميسي مع سان جيرمان الأحد في مباراته الأخيرة قبل توقف الدوري الفرنسي، ثم التحق بالمنتخب في أبو ظبي حيث خاض حصة تدريبية مفتوحة أمام حشد كبير من المشجعين عشية مواجهة الإمارات وديا اليوم الأربعاء.








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