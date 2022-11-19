المؤتمرنت -

استشهاد 3860 طفلاً وجرح 4256 منذ بدء العدوان

كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، اليوم، عن عدد الشهداء والجرحى من الأطفال منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن في الـ26 من مارس 2015م.



وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان لها، استشهاد وجرح 8 آلاف و116 طفلاً، منهم 3860 شهيداً و4 آلاف و256 جريحاً منذ بداية العدوان.



وأوضحت المنظمة أن حوالي 6000 مدني أصيبوا بإعاقة نتيجة الأعمال العدائية المسلحة منذ بدء العدوان ومنهم ما يقارب 5 آلاف و559 من الأطفال.. مؤكدة أن أكثر من مليونين و400 ألف طفل على الأقل ما زالوا خارج المدرسة من أصل ما يقدر بـ10.6 ملايين طفل في سن الدراسة.



وذكرت أن الحصار أدى إلى زيادة معدلات سوء التغذية حيث تم تسجيل أكثر من 2.3 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية.



وأشارت المنظمة إلى أن 632 ألف طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد لحياتهم بالوفاة خلال العام الحالي.