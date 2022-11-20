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امين عام المؤتمر يعزي آل عبدالرزاق

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الاستاذ / حسن محمد عبدالرزاق، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار، عضو مجلس الشورى، وذلك باستشهاد حفيده اياد حامد حسن محمد عبدالرزاق.



وفي برقية العزاء التي بعثها ايضا إلى والد الشهيد حامد حسن محمد عبدالرزاق واخوانه، وكافة آل عبدالرزاق بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون" .

