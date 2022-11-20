الأحد, 20-نوفمبر-2022 الساعة: 07:03 م - آخر تحديث: 06:23 م (23: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا تغيب (سورية الصامدة) و(اليمن المقاوم) عن القمة العربية في الجزائر
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة اليوم بصنعاء، فعالية خطابية بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت شعار “طفولة منسية في زمان الحصار”

"الأمومة والطفولة" ينظم فعالية باليوم العالمي للطفل

المؤتمرنت -
"الأمومة والطفولة" ينظم فعالية باليوم العالمي للطفل
نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة اليوم بصنعاء، فعالية خطابية بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت شعار “طفولة منسية في زمان الحصار”.

وفي الفعالية أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، إلى احتفال العالم باليوم العالمي للطفل يأتي في ظل واقع مرير للطفولة، خاصة في اليمن في ظل توحش الأنظمة الساعية الهيمنة على مقدرات العالم، وعلى رأسها أمريكا من خلال عناوين كاذبة وزائفة تتصل بالطفل والمرأة والحقوق والحريات.

وقال” نعتبر إحياء اليوم العالمي للطفل فرصة، لنكشف للعالم زيف الادعاءات، في ظل ما يتعرض له على مدى ثمان سنوات من العدوان والحصار أطفال ونساء اليمن من جرائم وانتهاكات، تسببت في قتل وإصابة وإعاقة الآلاف منهم”.

وأشار الى استمرار حصار قوى العدوان في منع دخول الدواء والغذاء لأطفال اليمن .. داعياً المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمنظمات المعنية بحقوق الطفل والمرأة إلى جعل اليوم العالمي للطفل يوماً لفضح جرائم العدوان التي اُرتكبت بحق أطفال اليمن.

وأكد الجنيد أن المرحلة الراهنة، تتطلب من الجميع المساهمة في بناء واقع جديد تصان فيه حقوق الطفل والمرأة وثروات وخيرات اليمن.

من جانبها أوضحت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، أن العالم يحتفي بإنجازاته وما قدّمه للطفل في الوقت الذي أطفال ونساء اليمن يتعرضون للقتل والإعاقة والإصابة والنزوح نتيجة العدوان.

وأشارت إلى أن العدوان تسبب في قتل أكثر من 12 ألف طفل ونزوح مليوني من أطفال اليمن وإصابة وإعاقة الآلاف وتدهور في الخدمات التعليمية نتيجة الاستهداف المباشر للمدارس والمنشآت التعليمية.

وبينت الشامي أن العدوان دمّر 51 بالمائة من المنشآت الصحية، ما تسبب في عواقب وخيمة على المجتمع عامة والأطفال وأمهاتهم بشكل خاص، وسُجلّت وفيات نتيجة أمراض كان اليمن أعلن القضاء عليها مثل الحصبة وشلل الأطفال والكوليرا والجدري بسبب منع العدوان دخول 300 صنف من الدواء.

واستنكرت صمت وتخاذل الأمم المتحدة في هذا الجانب .. داعية أحرار العالم والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل إلى إدانة جرائم العدوان والحصار على اليمن، ومحاكمة مرتكبيها.

فيما أشار مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالاله حجر، إلى أن احتفال العالم باليوم العالمي للطفل، يأتي وأطفال اليمن يتعرضون لجرائم وانتهاكات يومية حرمتهم من كل مقومات الحياة والرعاية والحماية.

وأشار إلى أن حكومة الإنقاذ تسعى لحماية وصون الطفل وتقديم الرعاية الصحية والتعلمية المناسبة له.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
عربي ودولي: العفو الدولية تنتقد الحصانة الأمريكية لأبن سلمان
أخبار: أعراض مهمة قبل شهر من حدوث النوبة القلبية
اقتصاد: بيان هـام من البنك المركزي في صنعاء
أخبار: 5 احداث إستثنائية في كأس العالم (إنفوجرافيك)
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يرتفع للأسبوع الثالث
علوم وتقنية: دراسة تحذر من مخاطر مسكنات الألم
رياضة: الكشف عن أغلى منتخب في مونديال قطر
عربي ودولي: فرنسا تُقرض تونس 200 مليون يورو
عربي ودولي: إصابات في مواجهات غرب جنين والخليل
محافظات: تدشين حملة تبرع بالدم في مدينة حجة
أخبار: 49 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: استشهاد 3860 طفلاً وجرح 4256 منذ بدء العدوان
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل الغزالي
أخبار: بن حبتور يناقش مع ممثل اليونيسف أولويات التعاون
عربي ودولي: الخارجية الأمريكية تعلّق على حصانة بن سلمان
فنون ومنوعات: وفاة أكبر تلميذة في العالم عن 99 عاماً
أخبار: تحذير من الأجواء الباردة واضطراب البحر
ملفات تفاعلية: 5 احداث إستثنائية في كأس العالم
أخبار: مفاجئات رهيبة في توقع الفائز بكأس العالم 2022
أخبار: تسجيل 131 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
عربي ودولي: مصرع 20 باكستانيا في تحطم حافلة
أخبار: كأس العالم .. أرقام وبيانات ( جدول زمني -2 )
رياضة: هل يحطم ميسي أرقام مارادونا القياسية؟
علوم وتقنية: اكتشاف عارض يمكن سماعه ينبأ بسرطان المخ
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022