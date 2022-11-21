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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة في المرتفعات الجبلية لخمس محافظات

تنبيهات هامة .. اجواء باردة في 5 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تنبيهات هامة .. اجواء باردة في 5 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة في المرتفعات الجبلية لخمس محافظات مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى وانخفاضاً في مدى الرؤية الأفقية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء باردة في المرتفعات الجبلية لمحافظات ذمار، صنعاء، عمران، إب، البيضاء وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين خمس إلى عشر درجات مئوية.

وأشار إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى وبقائها أعلى من معدلاتها المعروفة في مثل هذه الأوقات من العام، مع إحساس بالبرودة بسبب الرطوبة وهبوب الرياح.

ومن المحتمل حدوث انخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة على الطرقات والمنحدرات الجبلية.

وحسب المركز قد تكون الرياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 6 في ذمار، 7.2 في صنعاء، 8.2 في السدة، 8.8 في عمران، 9.5 في إب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.









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