المؤتمرنت -

صنعاء تمنع نهب شحنة نفط جديدة من ميناء الضبة

أكدّت القوات المسلحة اليمنية، أنها نجحت في إجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوب البلاد على المغادرة.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن السفينة التي كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط، رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة وحاول العدو اتخاذ إجراءات تمكنت القوات المسلحة من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب.



وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في حماية الثروة الوطنية السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين وتغطية مرتبات كافة الموظفين في كل المناطق اليمنية.