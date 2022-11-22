المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "أحد"

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي، احتجز سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز سفينة ‎الديزل "أحد" ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من خضوعها للتفتيش في جيبوتي.



وأشار إلى أن العدوان يواصل احتجاز سفن الوقود إمعاناً منه في الحصار لزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.



وحمل المتوكل قوى العدوان والأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على احتجاز سفن الوقود، إلى جانب التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على تلك الانتهاكات السافرة.