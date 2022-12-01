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المؤتمر نت - تعبيراً صادقاً وعنواناً للشموخ والعزة، وانتصار للإرادة اليمنية للتخلص من المحتل الغاصب لخيرات الارض والانسان.

قيادات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر

المؤتمرنت -
قيادات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر
رفعت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات برقيات التهاني الى الاخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الـ55 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر1967.

وهنأت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات والجامعات، باسمائها ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، رئيس المؤتمر الشعبي العام، ونوابه، وكافة قيادات المؤتمر، وأبناء الشعب اليمني العظيم، بهذه المناسبة الوطنية الهامة في مسار التاريخ النضالي المشرف لليمن وأبنائه الأحرار.

وأكدت البرقيات أن ذكرى الثلاثين من نوفمبر 1967م، سيظل تعبيراً صادقاً وعنواناً للشموخ والعزة، وانتصار للإرادة اليمنية للتخلص من المحتل الغاصب لخيرات الارض والانسان.

مؤكدين أنها واحدة من أعظم الدروس الذي تتجسد فيها الإرادة والكبرياء في سجل الثورات التحررية التي عرفها التاريخ الحديث لنيل الحرية والاستقلال.

وأشارت البرقيات الى التضحيات الجسيمة التي قدمها اليمنيون على مر التاريخ والذين سطروا ملحمة الحرية والنضال ضد الغزاة الغاصبين، حيث توِجت نضالاتهم وانتصاراتهم بجلاء آخر جندي بريطاني في 30 نوفمبر 1967م.

وأشادت البرقيات بمواقف المؤتمر الشعبي العام وقياداته الحاملين لتطلعات وهموم أبناء الشعب في مختلف المراحل والظروف القاسية وتمسكهم بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية وتضحيات شهدائها الأبرار.

كما حيّت قيادات المؤتمر بإجلال وإكبار صمود الشعب اليمني العظيم، وفي مقدمتهم اعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام ، مثمنة عاليا تضحياته منتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية وابناء القبائل، مترحمة على ارواح الشهداء ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.








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