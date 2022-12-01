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المؤتمر نت - المستعمر القديم الذي تم إنهاء تواجده بتضحيات ونضالات الابطال، عاد اليوم بوجوه مقنعة لإحتلال اجزاء من جنوب الوطن،

هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بالعيد الـ55 للإستقلال

المؤتمرنت -
هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بالعيد الـ55 للإستقلال
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ من رؤساء وأعضاء الكتل (الوزارية - البرلمانية - الشوروية) للمؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الـ55 للإستقلال المجيد وطرد المستعمر البريطاني من جزء من الوطن وإنهاء تواجده في أرض اليمن بعد احتلال دام طيلة قرن وربع من الزمان.

واشارت البرقيات إلى أن هذه المناسبة الغالية تأتي بعد نحو 6 عقود من الزمن في ظل ظروف مشابهة لما قبل طرد المستعمر الأجنبي من جنوب الوطن عام 1967م.

موضحة أن المستعمر القديم الذي تم إنهاء تواجده بتضحيات ونضالات الابطال، عاد اليوم بوجوه مقنعة لإحتلال اجزاء من جنوب الوطن، وتسخير إمكانياته العسكرية والسياسية والإعلامية والاقتصادية لتدمير وتمزيق كل اليمن ونهب ثرواته.

ولفتت البرقيات الى محاولات تحالف الاستعمار الجديد/ العدوان السعودي على اليمن، حرف بوصلة الوعي لدى بعض ابناء المحافظات الجنوبية الذين يتم الزج بهم في معركة لا تخدم اليمنيين في المحافظات الجنوبية والشرقية، وإنما تقدم خدمة لقوى الاستعمار والهيمنة على اليمن والمنطقة العربية.

وأدانت البرقيات استمرار خروقات العدوان ومرتزقته للهدنة المزعومة واستمرار فرض العدوان حصاراً جائراً على ادخال سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والأدوية، وعلى رحلات الطيران من والى مطار صنعاء الدولى.

كما استنكرت البرقيات تراخي وعدم جدية الأمم المتحدة في تحمل المسؤولية لإنهاء الحرب وتبعاتها او التخفيف من اثارها الكارثية على المواطنين في مختلف المحافظات.

وثمنت هيئات المؤتمر عاليا صمود أبناء الشعب اليمني في معركة مقارعة العدوان ومرتزقته والمحتلين الجدد‮، مجددة التأكيد على مواقف المؤتمر الشعبي العام المنحازة الى صفوف الشعب ووقوفه مع بقية القوى الوطنية المقاومة للعدوان وفي مقدمتهم انصار الله، وحرصه على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية، رافضاً أي محاولات للمساس بها بأي شكل من الاشكال أو اسلوب من الاساليب.

وأشادت البرقيات بتضحيات ابطال الجيش والقوات المسلحة واللجان الشعبية وأبناء القبائل في مواجهة العدوان ومرتزقته للعام السابع على التوالي، مترحمة على ارواح الشهداء ومتمنية للجرحى الشفاء العاجل.

وجددت البرقيات العهد لله والوطن والثورة والوقوف خلف قيادة المؤتمر الحكيمة معبرة عن ثقتها في أن المؤتمر الشعبي العام سيقى بقيادة الاخ صادق امين ابو راس متصدراً للعمل الوطني ومنحازاً لقضايا الوطن وهموم أبنائه في مختلف الظروف.
سائلة المولى - عز وجل - ان يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد تحقق النصر المبين على أعدائه وكل من يسعى لتقسيم الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدة ابنائه الوطنية.








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