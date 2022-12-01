الخميس, 01-ديسمبر-2022 الساعة: 04:41 م - آخر تحديث: 04:08 م (08: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، تعز، الضالع ، إب، جنوب مأرب وغرب الجوف، وبارداً نسبياً في المناطق الصحراوية أثناء الليل والصباح الباكر.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 12-25 عقدة مع هبات تصل إلى 35 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3 في ذمار، 3.8 في عمران، 5.4 في صنعاء، 6.6 في السدة، 9 في إب.

ونبه المركز المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس شديد البرودة.

وحث المزارعين على أخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم الزراعية، منبهاً مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: لبوزة عشية 30 نوفمبر : ستلتحم جبهات الوطن لطرد المحتلين الجدد
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر وأبناء الشعب اليمني بعيد الاستقلال
أخبار: الشريف يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر
أخبار: الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ55 للاستقلال
رياضة: أستراليا تسقط الدنمارك.. وتتأهل لثمن نهائي المونديال
أخبار: تونس تودع المونديال بانتصار شرفي على فرنسا
عربي ودولي: وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين
أخبار: القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بـ30 نوفمبر
أخبار: 6 تغييرات في تشكيلة تونس
أخبار: أجواء باردة في 15 محافظة يمنية
أخبار: إنجلترا وأمريكا إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022
أخبار: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الـ55 للاستقلال 30 نوفمبر
أخبار: مأرب.. استشهاد طفلين وإصابة آخر بانفجار مقذوف
عربي ودولي: بكين تتهم لندن بـ"الافتراءات الخبيثة"
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالرحمن درموش
أخبار: الفيفا يعاقب المنتخب الألماني في مونديال قطر 2022
رياضة: هولندا والسنغال لثمن نهائي مونديال 2022
أخبار: رصد 36 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
ثقافة: نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى شاعر اليمن المقالح
أخبار: شرف: تصرف “النقد العربي” لا يخدم مصالح اليمنيين
رياضة: الفيفا يفرض عقوبات على المنتخب الالماني
عربي ودولي: زلزال قوي يضرب قبالة سواحل تركيا
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار
أخبار: الأرصاد يتوقع طقساً بارداً خلال الساعات القادمة
أخبار: الامين المساعد يعزي بوفاة العميد محمد صلاح
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022