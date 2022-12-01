المؤتمرنت -

المغرب وكرواتيا إلى ثمن نهائي مونديال 2022

خطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم قطر 2022، بعد أن حقق فوزاً تاريخياً على كندا 2-1، ليرافق منتخب كرواتيا المتعادل سلبياً مع منتخب بلجيكا في آخر جولات المجموعة السادسة.



وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.



ورفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط متصدراً المجموعة السادسة من فوزين وتعادل، مقابل 5 نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في نفس التوقيت دون أهداف.



وغادرت بلجيكا، المصنفة الثانية عالميا وصاحبة المركز الثالث في نسخة 2018، المسابقة مبكرا بأربع نقاط، فيما تعرضت كندا متذيلة الترتيب لثلاث هزائم.



وكان التعادل يكفي أبناء المدرب وليد الركراكي للتأهل، وحسموا المهمة سريعا بتسجيل هدفين في أول 23 دقيقة عبر حكيم زياش ويوسف النصيري.



واستقبل المغرب هدفاً بالخطأ أحرزه المدافع نايف أكرد في شباك زميله الحارس ياسين بونو قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.