المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر: أجواء شديدة البرودة واضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة، ورياحاً نشطة تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.



وقد يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب، الضالع، المحويت، ريمه وغرب الجوف.



وأشار المركز إلى رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 27 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.2 في ذمار، 3.8 في عمران، 4.6 في صنعاء، 7 في السدة، 9.4 في إب.



ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المحافظات إلى أخذ الإحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.



ودعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر وحماية محاصيلهم الزراعية.



كما نبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.