المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الوزير المشجري باستشهاد 6 من أسرته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى وزير المغتربين البروفيسور محمد سعيد المشجري، في استشهاد 6 من أفراد اسرته في الهجوم الإرهابي الذي استهدف جموع المصلين بحضرموت.



وجدد رئيس المؤتمر ادانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف جموع المصلين اثناء تأديتهم أمس صلاة الجمعة في جامع الزيار بوادي حول وأدى الى استشهاد 6 اشخاص وإصابة 20 آخرين، والذي يتنافى مع جميع الأديان السماوية والقيم الإنسانية.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للوزير المشجري وجميع أفراد أسرته في هذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويعصم قلوب أهلهم وذويهم بالصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..