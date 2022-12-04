المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر مجدداً من برودة شديدة واضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدة محافظات، ورياحاً نشطة إلى قوية تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



وأشار إلى أن الطقس قد يكون بارداً في هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، جنوب غرب مأرب، غرب الجوف وإب، وبارداً نسبياً في المناطق الصحراوية.



وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 15-25 مع هبات تصل إلى 35 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.8 في ذمار، 3.8 في عمران، 4 في صنعاء، 6.8 في السدة، 9 في إب.



وحذر المركز المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الطقس البارد، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه.



وحث المزارعين على أخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم الزراعية في ظل الطقس البارد .



ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.