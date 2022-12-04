المؤتمرنت -

امين عام المؤتمر يواسي آل البابلي

بعث امين عام المؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال الحاج / علي بن علي البابلي ، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / عبدالغني علي بن علي البابلي، واخوانه، وكافة آل البابلي بمديرية عمران محافظة عمران، عبّر الامين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلا المولى - جلت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان..



"إنا لله وإنا إليه راجعون"..

