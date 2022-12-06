الثلاثاء, 06-ديسمبر-2022 الساعة: 09:44 م - آخر تحديث: 08:50 م (50: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صحيفة الميثاق المؤتمرية اليمانية.. في ذكرى تأسيسها الأربعين
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - حسم منتخب المغرب تأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022، بفوزه بركلات الترجيح 3/ صفر على اسبانيا في لقاء صعب جمعهما الليلة في ملعب المدينة التعليمية

المغرب يتجاوز أسبانيا بصمود اسطوري إلى ربع النهائي.. كأس العالم 2022

المؤتمرنت -
المغرب يتجاوز أسبانيا بصمود اسطوري إلى ربع النهائي.. كأس العالم 2022
حسم منتخب المغرب تأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022، بفوزه بركلات الترجيح 3/ صفر على اسبانيا في لقاء صعب جمعهما الليلة في ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وبهذا الفوز ينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا الليلة لمواجهته يوم السبت 10 ديسمبر/ كانون الاول في ملعب الثمانة ضمن تصفيات ربع النهائي.

وتألق حارس المرمى المغربي ياسين بونو خلال الوقت الأصلي من مباراة أسود الأطلس وإسبانيا، كما تمكن من صد أول ركلة ترجيح.


وتمكن ياسين بونو من التصدي لعدة هجمات خطرة شنها المنتخب الإسباني خاصة في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليسهم في انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ومن ثم الحفاظ على حظوظ منتخب المغرب حتى الأشواط الإضافية.

و تأهل المغرب متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.. من تعادل أمام كرواتيا (0-0)، وانتصارين أمام بلجيكا وكندا (2-0) و2-1، على الترتيب.

فيما تأهل منتخب إسبانيا من دور المجموعات وصيفا للمجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط.. بعد الفوز على كوستاريكا (7-0)، والتعادل أمام ألمانيا (1-1)، والسقوط أمام اليابان (2-1).


وأجرى المنتخب المغربي خلال الشوط الثاني 5 تبديلات، وذلك بدخول جواد ياميق مكان نايف أكرد، ويحيى عطية الله مكان نصير مزراوي، وعبد الحميد الصابيري بدلا من يوسف النصيري، كما شارك وليد شديرة مكان سليم أملاح، فيما حل عبد الصمد الزلزولي بديلا لسفيان بوفال.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس
أخبار: رصد درجة الحرارة في 4 محافظات يمنية
أخبار: تحذير.. تفجير مرتقب للألغام في الحديدة
رياضة: البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية وتبلغ ربع النهائي
رياضة: ركلات الترجيح تمنح كرواتيا التأهل لربع النهائي
عربي ودولي: 14 قتيلاً بفيضان نهر جنوب أفريقيا
أخبار: عادات سيّئة مدمّرة للعين.. ترتكبونها يوميّاً!
ثقافة: اليمن تحصد جائزة اريج الذهبية
علوم وتقنية: علامات مبكرة تنذر بمرض السرطان
أخبار: قوى العدوان ترتكب 37 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة
محافظات: الأمانة.. إتلاف منتجات غذائية متنوعة
عربي ودولي: العدو الصهيوني يهدم مسجداً جنوب الخليل
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 10%
أخبار: النواب يدين فرض رسوم ضرائب على المستوردين
فنون ومنوعات: اكتشاف سحلية عمرها 202 مليون سنة
مجتمع مدني: طبيب يحذر من خطر الموت بسبب الإجهاد
علوم وتقنية: دراسة: إنجاب الأطفال يحدث تغيرات بعقول الآباء
رياضة: إنجلترا تتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022
أخبار: عودة 9 صيادين كانوا محتجزين لدى المرتزقة
أخبار: اجواء باردة في 9 محافظات يمنية
أخبار: الأحزاب السياسية تُحيي العيد الـ55 لاستقلال 30 من نوفمبر
أخبار: الحديدة.. 45 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
فنون ومنوعات: قرار عاجل ضد الفنان محمد رمضان
عربي ودولي: دعوة أوروبية لتقديم شكوى ضد واشنطن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022