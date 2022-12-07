الأربعاء, 07-ديسمبر-2022 الساعة: 05:42 م - آخر تحديث: 05:10 م (10: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم بصنعاء، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” كاثرين راسل، والوفد المرافق لها

وزير الصحة يلتقي المديرة التنفيذية لليونيسف

المؤتمرنت -
وزير الصحة يلتقي المديرة التنفيذية لليونيسف
التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم بصنعاء، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” كاثرين راسل، والوفد المرافق لها.

وخلال اللقاء أشار الوزير المتوكل إلى أهمية الزيارة للاطلاع عن كثب على حجم الكارثة الإنسانية في اليمن خاصة ما يتعرض له الأطفال والنساء نتيجة استمرار العدوان والحصار.

وأكد أن النساء والأطفال تعرّضوا للاستهداف المباشر من قِبل دول العدوان، ما تسبب في معاناة نفسية وجسدية طويلة المدى.. مبيناً أن العدوان قتل أكثر من ثمانية آلاف طفل وامرأه على مدى ثمان سنوات.

ولفت إلى أن جرائم العدوان مستمرة من خلال زيادة حالات التشوّه الجنيني الناتجة عن الغارات والقنابل العنقودية، مبينا أن مستشفى السبعين يشهد الكثير من تلك الحالات.

واستعرض وزير الصحة، احتياجات القطاع الصحي فيما يتعلق بالطفولة، والتي يُعوّل على اليونيسف توفيرها لضمان حماية المواليد والأطفال من الأمراض الفتاكة والمهددة للحياة من خلال توفير حضانات وأدوية.. مؤكداً ضرورة استمرار الدعم للاحتياجات الملحة وتوسيع وتشغيل المراكز والوحدات الصحية.

وحث على تقييم عمل منظمة اليونيسف خلال الفترة الماضية، وتعزيز العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة.

وسلم وزير الصحة للمسؤولة الأممية، عدداً من الملفات حول جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق الأطفال والنساء.

وطالب المنظمة برفع الصوت عاليا في المحافل الدولية عن حجم الكارثة التي يعيشها أطفال اليمن.

من جانبها أشارت المديرة التنفيذية لليونيسف إلى أنها اطلعت خلال زيارتها لمستشفى السبعين للأمومة والطفولة على الوضع الصحي.. مؤكدة أن هناك احتياجاً كبيراً وستعمل على حشد الدعم من قبل المانحين.

وأكدت الحرص على تعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة والعمل وفق خطة مشتركة لتخفيف معاناة الأطفال في اليمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ألمانيا تحبط مؤامرة لقلب نظام الحكم
اقتصاد: انخفاض الذهب إلى أقل من 1773 دولار
قضايا وآراء: اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
رياضة: البرتغال تكتسح سويسرا وتتأهل لمواجهة المغرب
أخبار: رصد 51 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
رياضة: نتيجة الشوط الأول بين المغرب واسبانيا
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس
أخبار: شرف يلتقي المديرة التنفيذية لليونيسف
أخبار: تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا
أخبار: تصويت برلماني على مشروع قانون الأرصاد
أخبار: رصد درجة الحرارة في 4 محافظات يمنية
أخبار: تحذير.. تفجير مرتقب للألغام في الحديدة
رياضة: البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية وتبلغ ربع النهائي
رياضة: ركلات الترجيح تمنح كرواتيا التأهل لربع النهائي
عربي ودولي: 14 قتيلاً بفيضان نهر جنوب أفريقيا
علوم وتقنية: عادات سيّئة مدمّرة للعين.. ترتكبونها يوميّاً!
ثقافة: اليمن تحصد جائزة اريج الذهبية
علوم وتقنية: علامات مبكرة تنذر بمرض السرطان
أخبار: قوى العدوان ترتكب 37 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة
محافظات: الأمانة.. إتلاف منتجات غذائية متنوعة
عربي ودولي: العدو الصهيوني يهدم مسجداً جنوب الخليل
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 10%
أخبار: النواب يدين فرض رسوم ضرائب على المستوردين
فنون ومنوعات: اكتشاف سحلية عمرها 202 مليون سنة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022