المؤتمرنت -

تحذير للمزارعين والنحالين من الصقيع: خذوا احتياطاتكم

حذرت وزارة الزراعة والري المزارعين ومربي النحل والماشية من موجة البرد الشديد، ودعت إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية من الصقيع جراء تدني درجات الحرارة.



وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المهندس محمد الوصابي، أن موجة الصقيع تتسبب في خسائر اقتصادية في الإنتاج الزراعي، مبيناً أن الفواكه والخضروات من أكثر المحاصيل تأثرا بها.



وحث المزارعين على أخذ الحيطة والحذر للتقليل من الأضرار التي قد تسببها موجة الصقيع، وذلك باتباع الممارسات السليمة والاستفادة من التوصيات البحثية والإرشادية حول كيفية حماية النباتات والتقليل من مخاطر الإصابة بالصقيع “البرد الشديد”.



وأشار إلى أهمية المقاربة بين عدد الريات للمحاصيل وبشكل مستمر لأن ذلك يسهم في توفير مناخ معتدل ومتوازن بين برودة التربة وبرودة الجو، إلى جانب تغطية النباتات بمادة القش “التبن” خلال فترة الصقيع.



واعتبر وكيل قطاع الري أن التزام المزارعين بالمعالم والمعارف الزراعية أحد العوامل المساهمة في حماية المحاصيل من التعرض للإصابة بالصقيع أو الضريب.



وأوصى بأهمية زراعة أصناف المحاصيل الجيدة والمقاومة للصقيع والتي توصي بها البحوث الزراعية كونها تعطي إنتاجية عالية مقارنة بالأصناف الأخرى التي يقل إنتاجها نتيجة التأثر بالبرودة الشديدة.



وذكر الوكيل الوصابي، أن تقنيات الزراعة بالبيوت المحمية أحد الوسائل المساعدة على حماية النباتات خاصة الخضروات من موجة البرد.



وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية حذر من موجة برد شديدة تتعرض لها عدد من المحافظات خاصة المرتفعات الجبلية، ونبه إلى أهمية الحيطة والحذر من أضرار الموجة.