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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى بارد نسبياً في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة، خاصة أثناء الليل والصباح الباكر

أجواء باردة ليلاً وصباحاً.. تحذير لسكان 10 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء باردة ليلاً وصباحاً.. تحذير لسكان 10 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى بارد نسبياً في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة، خاصة أثناء الليل والصباح الباكر.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المتوقع أن يكون الطقس بارداً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء وصعده، وقد تتراوح درجة الحرارة الصغرى فيها ما بين 3 - 6 درجات مئوية .

ويُحتمل أن يكون الطقس بارداً إلى بارد نسبياً في مرتفعات محافظات إب، الضالع، المحويت وغرب محافظتي الجوف و مأرب وقد تتراوح درجة الحرارة الحرارة الصغرى فيها ما بين 6 - 10 درجات مئوية .

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية في جنوب البحر الأحمر و باب المندب تصل إلى 24 عقدة تعمل على اضطراب البحر.

وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.3 في ذمار، 5.4 في عمران، 5.6 في صنعاء، 7.6 في السدة، 9.6 في إب.

ونبه المركـز المواطنين وخاصة الأطفال و كبار السن والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد، داعياً المزارعين ومربي النحل والماشية إلى حماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.








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