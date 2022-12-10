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المؤتمر نت - وفاة 15 طفلاً بالحصبة في اليمن خلال 7 أشهر

وفاة 15 طفلاً بالحصبة في اليمن خلال 7 أشهر

المؤتمرنت -
وفاة 15 طفلاً بالحصبة في اليمن خلال 7 أشهر
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن وفاة 15 طفلاً وإصابة 1400 آخرين بمرض الحصبة في اليمن، خلال 7 أشهر.

وقالت المنظمة في تقرير لها: "خلال الفترة ما بين يناير ويوليو 2022، اشتبه في إصابة حوالي 1400 طفل في اليمن بالحصبة، وتوفي 15 بسبب المرض في 7 محافظات، بما في ذلك عدن".

وأوضحت أن "برامج التحصين دورًا أساسيًا في إنقاذ الأرواح في هذا البلد الذي يشهد ارتفاعًا في أعداد وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها".

ووفقًا لليونيسف، تلقى أكثر من 1.2 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و10 سنوات لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية خلال حملة التحصين التي تم تنفيذها خلال يونيو 2022 في جنوب اليمن.

والحصبة مرضٌ فيروسي شديد العدوى يصيب الأطفال، ويعاني تقريبًا كل من يصاب بالمرض من طفح جلدي مؤلم والتهاب في العين وحمى وتيبس في العضلات وسعال شديد، وأكثر عرضة للإصابة هم الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.








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