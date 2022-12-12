المؤتمرنت -

كأس العالم 2022.. اشتعال صراع لقب الهداف



اشتعل الصراع على ترتيب هدافى كأس العالم 2022 بعدما انحصر بين 3 لاعبين بعد إقصاء باقي المرشحين من منافسات دور الثمانية.



وبعد لقاءات ربع النهائي ما زال في الصراع على جائزة هداف النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم الفرنسي كيليان مبابي المتصدر، برصيد 5 أهداف، وخلفه كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي أولفييه جيرو برصيد 4 أهداف لكل منهما .



كما سجل المغربي يوسف النصيري هدفين في النسخة الحالية وما زال حاضرا في المسابقة، ومع تبقي مباراتين لكل المنتخبات فالصراع على جائزة الهداف أصبح منحصرا بين ثلاثة لاعبين وربما 4 لاعبين.



وحال تساوي اللاعبين في عدد الاهداف فإنه يتم اللجوء لعدد التمريرات الحاسمة للاعب في حال التعادل بين أكثر من لاعب واحد في عدد الأهداف المسجلة.



وإذا استمر التعادل في كلتا الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.



وحصد هاري كين قائد إنجلترا على الجائزة في كأس العالم بروسيا 2018 إذ سجل ستة أهداف وقاد فريقه إلى قبل النهائي.



وأصبح المربع الذهبى لمونديال 2022، يضم كلا من: الأرجنتين، كرواتيا، المغرب، وفرنسا، حيث من المقرر أن يلتقي راقصى التانجو مع الناريون، فيما ضرب منتخب المغرب موعدا ناريا مع نظيره الفرنسى حامل اللقب.



ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى فى نصف نهائى كأس العالم 2022، بين المنتخب الكرواتى ونظيره الأرجنتينى، يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها استاد لوسيل.



فيما تقام المواجهة الأخرى في المربع الذهبى لمونديال قطر بين أسود المغرب والديوك الفرنسية، يوم الأربعاء المقبل، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد البيت".



وستقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجارى، على استاد خليفة الدولي.



فيما يحتضن استاد لوسيل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بين المنتخبين الفائزين في نصف النهائي وذلك يوم الأحد 18 ديسمبر الجارى.

