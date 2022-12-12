الإثنين, 12-ديسمبر-2022 الساعة: 03:30 م - آخر تحديث: 03:28 م (28: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن العظيم تُودّع أديبها وشاعرها الكبير البروفيسور عبدالعزيز المقالح
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر‮ ‬يحميه‮ ‬الملايين‮ ‬من‮ ‬أعضائه‮ ‬بالداخل
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى باردة نسبياً في 11 محافظة خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء باردة في 11 محافظة.. والأرصاد يحذر الصيادين

المؤتمرنت -
أجواء باردة في 11 محافظة.. والأرصاد يحذر الصيادين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى باردة نسبياً في 11 محافظة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الأجواء قد تكون باردة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب، الضالع، المحويت وريمة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.6 في عمران، 5 في ذمار، 5.9 في صنعاء، 7.1 في السدة.

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى المحافظات آنفة الذكر، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من الأجواء الباردة، مُنبهاً الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: إخطارات للاحتلال بالهدم في القدس والخليل ورام الله
عربي ودولي: قوات القمع تقتحم سجن "هداريم"
عربي ودولي: العدو يعتقل شاباً فلسطينياً من مخيم جنين
محافظات: نزول مفاجئ الى مخازن الأغذية في حجة
أخبار: قوى العدوان ترتكب 37 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة
رياضة: كرة جديدة في نصف نهائي مونديال 2022
أخبار: ما يفعله الجيران المزعجون بكم.. وبصحتكم
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
رياضة: بونو أول حارس يحافظ على نظافة شباكه
أخبار: الطريق إلى نهائى كأس العالم 2022
أخبار: 13 ألف امرأة وطفل ضحايا العدوان بـ8 سنوات
عربي ودولي: مصرع 8 جراء الفيضانات في الفلبين
فنون ومنوعات: إليسا: المغرب يكتب التاريخ بمونديال قطر
أخبار: اجواء باردة في 9 محافظات يمنية
رياضة: فرنسا تضرب موعداً مع المغرب في نصف النهائي
علوم وتقنية: ماذا يفعل البرقوق بالعظام؟
مجتمع مدني: 5 أطعمة تؤذي صحة قلبك.. تجنبها
أخبار: رونالدو ينهار باكيا بعد الخروج من كأس العالم
أخبار: المغرب يصل المربع الذهبي لكأس العالم كأول منتخب عربي وأفريقي
عربي ودولي: موسكو تحظر دخول 200 شخصية كندية
أخبار: 81 خرقاً جديداً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية
رياضة: نيمار يلمح إلى اعتزال اللعب في البطولات الدولية
أخبار: وفاة 15 طفلاً بالحصبة في اليمن خلال 7 أشهر
أخبار: أجواء شديدة البرودة وأمطار متفاوتة في 8 محافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022