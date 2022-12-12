المؤتمرنت -

بدءاً من الليلة.. إغلاق سائلة صنعاء وهذه الخطوط البديلة

أعلنت إدارة المرور بأمانة العاصمة، عن إغلاق جزئي لطريق السائلة اعتباراً من مساء اليوم الإثنين، وذلك لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الخط الرئيسي الناقل للصرف الصحي في سائلة صنعاء القديمة.



وأوضحت إدارة المرور في بيان لها، أنه سيتم الإغلاق الجزئي لطريق السائلة ابتداء من جسر الحباري وحتى مستشفى الشرطة، نتيجة بدء أعمال الحفريات للمشروع.



وحددت إدارة المرور عدداً من الشوارع والطرقات البديلة، مبينة أنه على القادمين من جسر جولة الحباري إلى السائلة باتجاه مستشفى الشرطة الوصول إلى فتحة الخرابة والانعطاف يميناً ولهم خيارات المرور من غرب مستشفى الشرطة والانعطاف يميناً إلى الخط الدائري أو الانعطاف يميناً باتجاه شارع الجامعة العربية.



ودعا البيان، القادمين من جسر شعوب وصولاً إلى مكان الإغلاق بجسر مستشفى الشرطة، إلى الاتجاه يميناً نحو مكتب ضرائب الأمانة أو الاتجاه شمال الشارع الغربي أمام مستشفى الشرطة باتجاه الدائري.



ونبه القادمين من الدائري والذين يرغبون بالنزول إلى السائلة إلى استخدام الضفة اليمين للسائلة.



وأهابت إدارة المرور، بالسائقين ومستخدمي طريق السائلة اتباع الإرشادات المرورية الدالة على الخطوط البديلة لمنطقة الإغلاق، مشيرة إلى أنه يمكنهم استخدام ضفتي السائلة للمرور وبما يسهم في انسيابية الحركة وتجنبا لحدوث أي اختناقات مرورية أثناء تنفيذ المشروع الذي يعد من أكبر وأهم المشاريع الحيوية التي سيتم تنفيذها بالعاصمة صنعاء .