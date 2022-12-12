المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي خالد الجوحي بوفاة والدته

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ خالد يحيى حسن الجوحي عضو اللجنة الدائمة عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة (81) مديرية المشنة، في وفاة والدته.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للأستاذ خالد يحيى الجوحي وإخوانه وكافة آل الجوحي بمديرية المشنة محافظة إب في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.